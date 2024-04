Trovata la 24enne scomparsa. Rintracciata dalla madre:: "Melissa per fortuna sta bene"

I suoi familiari hanno passato tre giorni col cuore in gola, sperando che lei si facesse viva o che comunque qualcuno fornisse notizie. Ma finalmente Melissa Neri, la 24enne di cui non si avevano più notizie da martedì sera, è stata ritrovata. La ragazza, madre di una bimba di 4 anni, sta bene. Melissa è stata ritrovata in Croazia, a Zagabria, dalla madre e dalla sorella maggiore, che nella notte tra giovedì e ieri erano partite in auto per andare a cercarla. Nel primo pomeriggio di ieri il lieto fine. "Melissa era in uno stato confusionale, ma per fortuna non è ferita. E adesso la riportiamo a casa", dice Carmela Martini, madre della 24enna.

Venerdì scorso Melissa, che vive a Santarcangelo con un’amica e lavorare per un’impresa di pulizie insieme alla madre, aveva trascorso la giornata a Mirabilandia con la sua figlioletta. Alla sera, rientrata a casa, aveva detto alla madre al telefono: "Devo andare in un posto...". E il giorno dopo, sabato 20 aprile, quando si erano risentite al telefono, Melissa aveva confessato a sua madre: "Sono in Croazia, voglio farmi qualche giorno di vacanza". Una terra che conosce bene: Melissa e la famiglia sono andate più volte in ferie in Croazia. La 24enne ha parlato per l’ultima volta con la madre al telefono la mattina di martedì 23 aprile. Alla sera, sempre di martedì, ha fatto una videochiamata alla figlioletta che si trovava dai nonni paterni. Poi, il nulla. Dalla sera del 23 Melissa non ha più risposto a telefonate e messaggi. La madre, allarmata, ha presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri di Savignano (dove vivono lei e altri familiari di Melissa) e poi ha lanciato un appello anche alla trasmissione Chi l’ha visto. Perché "mia figlia è una ragazza fragile che ha sofferto tanto nella vita. Temiamo che possa esserle accaduto qualcosa di grave".

Dopo gli appelli anche sui social, Carmela Martini si è decisa a partire per la Croazia con la figlia maggiore, in cerca di Melisa. Hanno affrontato un viaggio di 7 ore in macchina per andare a cercarla a Zagabria. Sapevano in quali luoghi avrebbero potuto trovarla. E dopo alcune ore di ricerca, finalmente sono riuscite a ritrovarla. La ragazza era visibilmente in stato confusionale, "ma sta bene fisicamente ed è quello che più conta. E adesso la riportiamo a casa". Le tre donne sono subito ripartite ieri in auto da Zagabria per rientrare.