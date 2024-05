Ingegnere del software per azienda di informatica

Un’importante azienda di San Marino sta cercando un ingegnere del software da inserire nel reparto information technology, in un team composto da oltre cinquanta persone. L’esperto si occuperà di produrre codice di qualità, progettare query performanti e ottimizzate, documentare il codice prodotto in modo chiaro e diligente, interfacciarsi con un team internazionale di cinque sviluppatori full stack con cui comunicherà in inglese. Requisiti: passione per la formazione, almeno uno o due anni di esperienza in posizioni simili, interesse per gli aspetti funzionali dei progetti, conoscenza i linguaggi Vue, Laravel, Sql, Php, Docker, doti di precisione e attenzione al dettaglio, capacità di collaborare con altri membri del team in modo efficiente (developer, designer, account manager, project manager). Per ulteriori dettagii sulla posizione lavorativa consultare l’inserzione presente sul portale ‘Lavoro per te’, tramite il quale ci si può candidare. Annuncio rivolto a candidati ambosessi.