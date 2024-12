Il caso Serpieri in aula. Genitori in consiglio

Genitori, studenti e docenti del liceo scientifico Serpieri di Viserba riempiranno oggi il consiglio comunale. Il caso Serpieri arriva in aula. Dopo la difficile settimana scorsa con due giorni di forti tensioni nell’istituto e l’intervento delle forze dell’ordine, i genitori, studenti e docenti vogliono far sentire la propria voce in consiglio. L’istituto, per quanto accaduto nelle ultime settimane, appare una pentola a pressione. Anche la Cgil ha contestato le decisioni della dirigente, sostenendo le azioni degli studenti durante lo sciopero autoproclamato di giovedì scorso. Al venerdì è andata anche peggio. Se il giorno precedente erano intervenuti i carabinieri per un ragazzo portato in presidenza e trattenuto oltre l’orario scolastico, il giorno successivo, durante lo sciopero nazionale, diverse classi si erano ritrovate senza docenti, con tanto di delegazione di studenti davanti all’ufficio della dirigente e l’arrivo della polizia di Stato. Una escalation che il gruppo pronto a occupare il consiglio, vorrebbe disinnescare, riportando il sereno. A offrire l’occasione per portare il caso Serpieri in consiglio comunale saranno i consiglieri Gloria Lisi e Stefano Brunori attraverso due distinte interrogazioni. Nella prima si punterà sulla sicurezza nell’istituto, un elemento già contestato dalla Cgil. Nell’altra "chiederò espressamente all’amministrazione - spiega Brunori - che si impegni ad aprire un dialogo all’interno dell’istituto tra il corpo docente, genitori, studenti e la dirigente scolastica. Sappiamo di una raccolta firme tra i genitori, ben 440, per chiedere alla dirigente maggior confronto. Quanto accaduto la settimana scorsa con l’intervento delle forze dell’ordine ha fatto assumere alla situazione che si sta vivendo nell’istituto, una dimensione di interesse cittadino. Sappiamo che ieri la dirigente ha visitato aule di una succursale dell’istituto per visionare i problemi esistenti. Qualcosa si sta muovendo. Chiediamo al sindaco, che è anche presidente della Provincia, di attivars". A chiederlo saranno anche decine di professori, genitori e studenti nell’aula del consiglio alle 18,30. "La nostra presenza rappresenta un’importante opportunità per tutti i membri della comunità scolastica di assistere ad un dibattito che ci auspichiamo possa essere costruttivo e portare verso soluzioni positive, su questioni che riguardano il futuro del liceo Serpieri e, nello stesso tempo, crediamo sia la testimonianza di come genitori, alunni e docenti stiano lavorando all’unisono, come una vera comunità educante, per il bene della scuola".

Andrea Oliva