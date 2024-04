Il centro per l’impiego lascia Novafeltria e trasloca a San Leo

Il centro per l’impiego trasloca. La sede di Novafeltria chiude e riapre a Pietracuta. La nuova sede, al primo piano di piazza Primo Maggio 9, è aperta il martedì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30 e il venerdì dalle 9 alle 13. I nuovi locali sono stati messi a disposizione dal Comune di San Leo in un edificio di recente costruzione, facilmente raggiungibile. Sul trasloco la consigliera regionale Nadia Rossi (Pd) attacca. "La chiusura di Novafeltria è stata motivata dall’indisponibilità degli spazi che la ospitavano. Purtroppo il Comune non è stato in grado di individuare la soluzione alternativa per mantenere l’ufficio a Novafeltria, nonostante l’atto presentato dalla lista Rin-nova e votato all’unanimità che impegnava il Comune a fare il possibile per salvaguardare il servizio". Poi è intervenuta la Regione "e insieme ai Comuni e all’Agenzia per il lavoro è stata trovata la soluzione".