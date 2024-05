Il direttivo: "Iscrizioni in continua crescita"

Si è tenuto nella sede di Unione sammarinese lavoratori il direttivo confederale. Dati e numeri alla mano, è stato approvato il bilancio d’esercizio 2023 "e si è riconfermato – spiegano dal sindacato – il trend positivo delle iscrizioni, in continua crescita, che dà la misura di come l’Usl sia diventato nel tempo un punto di riferimento importante per le persone". "Sentiamo forte la responsabilità – ha detto il segretario generale Francesca Busignani – di rappresentare le lavoratrici, i lavoratori, i giovani, i pensionati, le persone tutte in un momento purtroppo non facile. Sono infatti diversi gli indicatori che segnalano, al di là dei numeri sull’occupazione, oggettivamente positivi, che il mondo del lavoro ha ancora molti gap da colmare. Mi riferisco ai livelli di inquadramento, ai salari, alla diffusione del part-time involontario".