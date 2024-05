"Il pallone da calcio mi fa sentire libero"

L’oggetto che amo di più? È il pallone da calcio. Solo lui mi fa rilassare. Mi piace tirare calci al pallone, vederlo rotolare velocemente, colpire la porta da calcio. Quando lo tocco mi sembra di avere nelle mani un pianeta, non dell’universo ma di serie A. Quando gioco con il mio pallone mi sento libero da tutti i pensieri. Non ho preoccupazioni, non ho paura di sbagliare, mi sento bene e mi diverto perché passo il tempo facendo una cosa che mi piace fare e in cui credo di essere capace. Amo il calcio.

F. Mazza I C