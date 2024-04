Il presidente del Victor nel mirino. Dubbi sulle precedenti gestioni

"Flagello del calcio". Così, Striscia la notizia, il noto tg satirico di Canale 5, definisce il nuovo presidente del Victor San Marino, Emiliano Montanari. L’imprenditore è salito sul Titano appena qualche mese fa prendendo la guida della società biancazzurra di calcio che partecipa al campionato di serie D italiano, dalle mani dell’ex presidente, il sammarinese Luca Della Balda. Montanari non è nuovo al mondo del pallone. E da lontano, esattamente da Siena, parte l’inchiesta di ’Striscia’. Che nella piccola Repubblica ha inviato la sua Chiara Squaglia. Il servizio andato in onda qualche giorno fa su Canale 5 racconta la ’storia calcistica’ di Montanari. "Uno strano intrigo", lo definisce Michelle Hunziker da studio. Partendo proprio da quando è stato, nel 2022, il numero uno del Siena.

"Fa campo bruciato intorno a qualsiasi squadra gestisca", sottolinea in avvio di servizio l’inviata. In Toscana Montanari è stato presidente da settembre 2022 a settembre 2023. "Aveva ottenuto dal Comune – racconta l’assessore allo Sport di Siena, Lorenzo Lore – dello stadio ’Franchi’ con l’impegno di effettuare lavori di riqualificazione. Ma i lavori non sono nemmeno iniziati. A oggi stiamo portando avanti una battaglia legale. Inoltre, ha provocato un fallimento sportivo". Da Siena il programma di Antonio Ricci si dirige a Legnano, altro club calcistico fino a qualche settimana fa guidato da Montanari e che l’imprenditore ha iniziato a gestire da fine 2022. "Se il Legnano si è iscritto – la testimonienza raccolta dall’inviata Squaglia dell’ex giocatore del Siena, Vittorio Pagani – è solo perché molti compagni hanno rinunciato a diversi soldi".

A oggi Montanari non è più presidente del Legnano, e il Tar ha restituito lo stadio alla città di Siena. Resta il Victor San Marino e Striscia la notizia ha raggiunto la Repubblica per raccogliere informazioni. Intervistando l’ex presidente del Victor, Della Balda. "Da quanto mi risulta, Montanari a Siena non è stato supportato da persone che forse dovevano supportarlo, a Legnano idem – dice – Ma sappiamo che è un imprenditore serio, capace e competente". Gli fa eco il direttore sportivo Gianluca Bollini: "A San Marino ha fatto quello che era negli accordi della società, quindi non possiamo far altro che parlarne bene". Contattato dal tg satirico Montanari ha preferito non rilasciare dichiarazioni.