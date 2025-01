Il ritratto a tempo dei Capitani

A San Marino ne fanno una questione identitaria. Esporre i ritratti dei Capitani Reggenti in scuole e uffici pubblici avvicinerebbe i cittadini alle istituzioni. Dal Trump accigliato e minaccioso del ritratto ufficiale alle statue erette dai dittatori, l’effige del conducator contiene sempre un messaggio. Criptico nel caso dei capi di Stato del Titano, che durano due stagioni, un paio ogni sei mesi. Foto (e costi) a parte, il ricambio è stabilito per legge. E mentre in Italia si discute del terzo mandato dei governatori e i politici si inchiodano alle poltrone, la piccola Repubblica concede 180 giorni di celebrità ai suoi Capitani. Un selfie poi a casa.