Il Sigep al via in Cina: presenti 500 espositori

Al via domani il Sigep in Cina, con ben 500 espositori da oltre 30 Paesi. Questa seconda edizione si svolge in contemporanea con Anuga Select China allo Shenzhen Convention and Exhibition Centre fino 26 aprile. Le due manifestazioni sono organizzate dal gruppo Ieg attraverso la filiale cinese e Koelnmesse. L’appuntamento sarà evento di riferimento in Asia per gelato artigianale, panificazione e pasticceria, cioccolato e caffè, presenti i principali brand italiani ed europei. Per Ieg "una grande opportunità di crescita e per far conoscere sempre di più l’arte dolciaria italiana in Cina".