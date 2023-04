Il supermercato assume: in palio 35 posti di lavoro

Prende sempre più forma a Santarcangelo il nuovo supermercato Eurospar, realizzato sulle ceneri dell’ex stabilimento Pagliarani lungo la via Emilia. Dopo la demolizione del vecchio stabilimento, il cantiere per il supermercato sta marcianto a un ritmo molto spedito, tanto che si prevede la fine dei lavori entro il mese di agosto. E in vista del traguardo, parte già la campagna di ’reclutamento’ dei dipendenti. Per il nuovo supermercato di Santarcangelo sono previste 35 assunzioni. E da oggi fino a venerdì tutti coloro che sono interessati a lavorare all’Eurospar di Santarcangelo, potranno candidarsi. Il gruppo della catena di supermercati sarà presente con un camper presso il parcheggio dell’area Campana. Qui gli interessati potranno presentarsi da oggi a venerdì compreso (dalle 10.30 alle 13 e anche dalle 14.30 alle 17.30) per candidarsi ai posti di lavoro. Sono attese centinaia di persone al camper. I candidati dovranno presentarsi con il curriculum e potranno fissare già i colloqui di lavoro. Per Santarcangelo Aspiag (gruppo concessionario dei supermercati Eurospar e Despar) ricerca addetti "con esperienza nel settore della grande distribuzione", ma più in generale "persone motivate a intraprendere un nuovo percorso professionale". "A Santarcangelo coroniamo un obiettivo nato nel 2018 e adesso finalmente è arrivato il tempo di costruire la nostra squadra – spiega Alessandro Urban, direttore Aspiag per l’Emilia Romagna – Il percorso autorizzativo per il supermercato è stato ampiamente condiviso in ogni aspetto con il Comune". Ma "vicinanza al territorio significa anche assumere collaboratori nelle aree in cui avvengono le nuove aperture – spiega Sara De Lissandri, responsabile selezione di Aspiag – Da qui l’idea innovativa del camper, un un vero e proprio ufficio mobile che rappresenta la volontà di guardarsi negli occhi e di conoscersi reciprocamente".