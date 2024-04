Il Velo Club ai nastri di partenza

Al teatro Snaporaz di Cattolica è stata presentata la nuova stagione dei colori giallorossi del Velo Club, con presidente Massimo Cecchini, che gareggerà in quattro categorie: giovanissimi, esordienti, allievi e cicloamatori. Una presentazione in grande stile, con musica e contributi filmati, ha mostrato le nuove divise personalizzate per ogni categoria. La categoria dei giovanissimi (5-12 anni d’età) presenta 32 piccoli atleti guidati tra le strade e i sentieri della regione dai diesse Massimo Casadei, Alessandro Bartolini, Lorenzo Cecchini, Rudi Vanzini e Maurizio Gennari. Nelle categorie agonistiche in ammiraglia ci saranno gli esperti Christian Coli e Valentina Mancini con gli esordienti: Federico Cancellieri (Montegrimano Terme), Andrea Ferretti (Cattolica), Lorenzo Iacubino (Cattolica), Nicola Rares Ion Hutanu (Morciano di Romagna), Gabriele Mazza (Riccione), Thomas Urbinati (San Clemente), Thomas Vanzini (San Clemente) e per la classe 2011 con Alberto Cecchini al secondo anno. Gli allievi (15-16 anni) tornano con tale categoria a Cattolica dopo 30 anni di assenza, grazie ai coach Alessandro Ubaldini e Alver Cavalli. In questa stagione ci sarà l’innesto di Federico Pritelli (Misano Adriatico), a fianco della riconferma di Stefano Cavalli (Rimini), Matteo De Luca (Rimini), Lorenzo Gabellini (Cattolica), Giacomo Iacubino (Cattolica), Mattia Menghini (Rimini), Andrea Montanari (Cattolica), Simone Rossi (San Marino) e Luca Serafini (Riccione). Nella categoria cicloamatori sono poco più di 50 i master che si divertiranno nelle Granfondo d’Italia e nei circuiti in maglia giallorossa. Tanti gli appuntamenti in calendario: il G.p. colli marignanesi, la Granfondo squali e squali young, l’organizzazione del Meeting regionale fuoristrada, la mountain bike con il gruppo Ottica Biondi di Morciano".