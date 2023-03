Il vino protagonista a ’Giardini’

Dal verde di piante e creazioni floreali di Giardini d’autore al vino bianco riminese con cui brindare alla primavera. La kermesse in programma anche nella giornata di oggi tra il Castello e piazza Malatesta ha il profumo e gli aromi della Rebola, grazie alla partnership con il consorzio Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini e il ristorante di Cesenatico Marè. Le 16 Rebole in mostra accompagnano i pranzi e gli aperitivi del Maré, per la prima volta a Giardini d’autore, e saranno protagoniste di tutti i momenti di degustazione proposti nello stand del ristorante. " Siamo venuti a Rimini da Cesenatico e volevamo il vino di Rimini – dichiara Omar Casali, lo chef de Maré –. Giardini d’autore è una manifestazione che abbiamo seguito da lontano con la quale condividiamo la volontà di portare bellezza nel territorio". Non solo Maré: anche allo spazio Biberius le Rebole riminese sono presenti, in particolare Giulietta del Podere dell’Angelo e Favola della Cantina Fiammetta.