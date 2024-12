"Imbrattata auto di esponente di Forza Italia"

Walter Vicario, commissario di Forza Italia a Santarcangelo, ne è certo. Non si tratta di un semplice atto vandalico. Ci sarebbe qualcosa di più dietro al gesto ai danni di Giuliano Triolo, candidato consigliere di Forza Italia alle elezioni di giugno, che il giorno di Natale si è ritrovato l’auto imbrattata. La macchina era parcheggiata in strada, e qualcuno ha lanciato contro uova e sugo. "L’amico Giuliano Triolo ha subito nuovamente intimidazioni. A giugno qualcuno lo aveva ’esortato’ a non candidarsi, affiggendo un cartello minatorio. Stavolta si è ritrovato l’auto imbrattata". Vicario è andato da lui a Natale per dimostrargli "la solidarietà del gruppo di Forza Italia di Santarcangelo, nel quale Giuliano milita e di cui continua ad essere un valido collaboratore".