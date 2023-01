Imprenditori e studenti universitari si ‘incontrano’ su un portale

La Camera di commercio ha avviato la seconda edizione del Tutor virtuale, il progetto digitale nato per mettere in comunicazione il mondo del lavoro con quello dell’università. Il progetto ha vita virtuale all’interno dell’area riservata del portale lavoro della Camera di commercio: studenti e tutor, dopo essere stati selezionati e abbinati, si incontreranno in videocall o in presenza. Il 25 gennaio è stata aperta ufficialmente la call dedicata ad imprenditori e professionisti del territorio, per candidarsi come tutor di giovani studenti.