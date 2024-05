Under 17 fase interregionale: le biancazzurre vincono e guadagnano i quarti di finale

Arriva il primo successo nella Fase Interregionale per le Under 17 della San Marino Academy, salite a quattro punti e distanti ora altrettanti dalla seconda posizione che garantisce l’accesso ai quarti di finale. Le ragazze di Giacomo Piva sono corsare sul campo del Sassuolo, che passa in vantaggio al 10’ con Nizzoli ma viene raggiunto nel finale di tempo da Stoico. Di Terenzi la rete che dà il successo alla compagine biancazzurra e che la rilancia verso un obiettivo che resta difficile, ma sicuramente possibile. Under 17 fase interregionale (4ª giornata): Arezzo-Cremonese 4-0, Fiorentina-Bologna 3-1, Recanatese-Parma 3-4, Sassuolo-San Marino Academy 1-2.

Classifica: Parma 10; Fiorentina, Arezzo 8; Cremonese 6; San Marino Academy, Sassuolo 4; Bologna 2; Recanatese 1.

Prossimo turno: San Marino Academy-Bologna, Arezzo-Recanatese, Parma-Sassuolo, Cremonese-Fiorentina.