Reparto di oncologia, entro fine mese scatteranno i lavori

Prenderanno il via entro fine mese i lavori di ristrutturazione del reparto di oncologia dell’ospedale di Stato per ampliare gli spazi dedicati ai pazienti. "Una iniziativa possibile – spiegano dall’Iss – anche grazie all’importante contributo dell’Aslem, l’associazione sammarinese per la lotta contro le leucemie". I lavori comporteranno temporaneamente, lo spostamento delle attività oncologiche nel reparto di pediatria, che per i circa 6 mesi di lavori, potrà invece contare sugli spazi a disposizione al 6° piano dell’ospedale, proprio di fronte agli ambulatori pediatrici. "La consegna dei nuovi ambienti per l’oncologia, è prevista entro Natale e consentirà di avere un reparto completamente ristrutturato e più adeguato alle esigenze degli assistiti". "I lavori di ristrutturazione – dice il direttore delle Attività sanitarie e Socio sanitarie Iss, Sergio Rabini – consentiranno di restituire ai pazienti e anche a tutti i professionisti Iss che prestano servizio, degli ambienti più idonei e moderni, per una migliore presa in carico e cura dei pazienti, in un momento di difficoltà come quello della malattia oncologica".