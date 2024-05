Futsal B: la Virtus saluta i playoff. Non basta un pareggio per superare lo Jasnagora

Hanno combattuto fino all’ultimo secondo le ragazze della Virtus Romagna, ma sono state costrette a salutare i playoff al primo turno. Un pareggio sul campo dello Jasnagora non è bastato alla squadra di mister Spada per proseguire l’avventura (4-4). Le sarde, meglio piazzate in classifica al termine della regular season, hanno così staccato il pass per il secondo turno. Tre le squadre del girone H, quel pass l’ha staccato anche il Pero, battendo piuttosto nettamente l’Athena Sassari. Quella della Virtus Romagna resta comunque una stagione chiusa in crescendo, considerando soprattutto come era partita, tra mille difficoltà e con una situazione di classifica non di certo rosea.

Futsal B. Primo turno playoff:Nuova Comauto Pistoia-Shardana 6-4, Pero-Athena Sassari 9-4, Perugia-Littoriana 4-2 (dts), Futsal Prandone-Virtus San Michele 0-1 (dts), Jasnagora-Virtus Romagna 4-4, Irpinia-Salernitana 3-0, Napoli-Ragusa 7-1, Soccer Altamura-Woman Futsal Club 4-2. A riposo Mediterranea, Atletico Chiaravalle, Roma, Futsal Team Cmb.