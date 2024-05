In aeroporto con la navetta da tutta la costa

Nuovi collegamenti dalla Riviera all’aeroporto di Bologna. Lo Shuttle che collega il ’Marconi’ con Rimini (e non solo) aggiunge nuove fermate e viaggi quotidiani. Alla collaudata collaborazione con la cooperativa tassisti riminese si aggiunge quella con il gruppo taxi Cattolica e la storica azienda cesenate Autoservizi Casadei. Via alle prime prenotazioni online da Cesenatico, Cervia, Riccione, Misano e Cattolica da e per lo scalo felsineo. Viene offerto un vero servizio ‘porta a porta’ per turisti e viaggiatori. Prenotando on line è, infatti, possibile raggiungere una delle fermate delle linee Shuttle partendo da casa o dell’hotel, utilizzando minivan o auto a disposizione. "Il nostro servizio compie un ulteriore salto imprenditoriale e dimensionale. Oggi i bus sono comodi, veloci, economici e diminuiscono il traffico delle auto private. Ti consentono di partire e arrivare da casa – spiega Roberto Benedettini, l’amministratore unico della società Vip, che organizza i trasporti dalla Riviera al ’Marconi’ – La costante crescita dell’aeroporto bolognese l’ha fatto diventare uno snodo centrale di tutto il sistema di mobilità, di cui i nostri bus sono ormai un elemento d’integrazione importante". "Il ruolo strategico degli aeroporti dell’Emilia Romagna nell’internazionalizzazione della nostra offerta di vacanza si rinforza ulteriormente – commenta il presidente di Apt Davide Cassani – con un servizio di trasporti sempre più efficiente e personalizzato".