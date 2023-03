In arrivo mille ultrà nordirlandesi Ordinanza anti vetro in zona mare

I locali del lungomare hanno già fatto scorta di birra. E’ atteso per la prossima settimana l’arrivo a Rimini dei tifosi dell’Irlanda del Nord (un migliaio stando alle prime previsioni) pronti a sostenere la loro squadra durante la partita di calcio, valida per le qualificazione ad Euro 2024, contro la nazionale di San Marino. Il match si disputerà sul Titano il 23 marzo prossimo, alle 20.45. Per alcuni tifosi nordirlandesi la trasferta durerà al massimo ventiquattro ore, e una volta terminato l’incontro ripartiranno alla volta di casa.

Il ‘grosso’ dei supporter, tuttavia, approfitterà della partita contro i titani per concedersi una breve vacanza primaverile in Riviera, soggiornando negli alberghi di Rimini almeno per un paio di giorni se non addirittura per tutto il weekend. Nella compagine nordirlandese non si segnala la presenza di hooligans. La Questura si prepara comunque allo sbarco degli ultrà con un servizio d’ordine pubblico ad hoc e per tutta la durata della loro permanenza il livello di attenzione sarà ai massimi livelli al fine di prevenire disordini e spegnere sul nascere i bollenti spiriti dei più scalmanati. L’attività di monitoraggio sarà svolta in collaborazione con la polizia nordirlandese e la Gendarmeria di San Marino. I tifosi, accompagnati dalla polizia di Stato, viaggeranno in autobus da Rimini fino al confine sammarinese, dove saranno ‘presi in carico’ dalle forze dell’ordine locali e scortati fino allo stadio.

Nel frattempo a Rimini sono già cominciati i preparativi. Mentre pub, locali e ristoranti daranno il benvenuto ai supporter con fiumi di birra, l’amministrazione comunale ha già annunciato il giro di vite. Nella zona a mare della ferrovia (compresa fra la via Destra del Porto e viale Principe di Piemonte) sarà vietata la vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro: lo ha deciso il Comune con una apposita ordinanza in vigore dalle 14 di mercoledì fino alle 12 di venerdì. "Una misura precauzionale - spiegano da palazzo Garampi - adottata nell’ordinanza sindacale in vigore dal giorno precedente la partita, come richiesta della Questura di Rimini, per mettere in campo misure idonee a garantire l’incolumità pubblica, la sicurezza e l’ordine pubblico e impedire il verificarsi di situazioni pericolose determinate dall’abuso di alcolici e dall’uso improprio di contenitori di vetro".

Le forze dell’ordine riminesi saranno impegnate anche nei giorni successivi: il 25 marzo, allo stadio ‘Romeo Neri’, per la partita tra Rimini e Reggiana (1.300 i tifosi ospiti attesi) e il 26 marzo per il match tra Rinascita Basket Rimini e Pistoia.

Lorenzo Muccioli