In esposizione le opere di Haring

Inaugura oggi a Rimini l’evento Originarte: Keith Haring, mostra di 54 opere di Keith Haring promossa da Le Befane shopping centre di Rimini, prodotta da Elv-Culture of Innovation e curata da Luca Marchionni e Andrea Salvalaggio, che sarà ospitata dal centro commerciale fino al 12 maggio 2024. La seconda parte della giornata inaugurale si trasforma in una vera e propria festa aperta a tutti. Dalle 17, in piazza Zara, partecipazione dello special guest Stefano D’Onghia, mercante del programma TV ‘Cash or Trash – Chi offre di più?’.