In servizio per l’estate 230 vigili A Rimini, con l'arrivo di 20 nuovi agenti, i vigili saranno 230 per la stagione estiva, con mezzi e strumenti all'avanguardia per garantire la sicurezza in città e sulle spiagge. Il Comune annuncia potenziamenti nei pattugliamenti a piedi e interventi diretti con i cittadini.