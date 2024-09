In viale Gramsci saranno riqualificate duecento aiuole

Oltre duecento aiuole da ripulire e sistemare. Sono quelle che si trovano lungo viale Gramsci. Fanno parte del verde del viale, ospitando gli alberi che qui vi crescono. Dovrebbero presentare una superficie decorosa che confina con il marciapiede. Invece "l’intervento da realizzare – spiegano dal municipio – si rende necessario a causa delle attuali condizioni delle aiuole, che presentano un dislivello rispetto al marciapiede di circa 12 centimetri, compromettendo il decoro urbano e costituendo un potenziale pericolo per cittadini e turisti". L’intervento consiste nella pavimentazione drenante delle aiuole, mediante l’utilizzo di materiali naturali e resina poliuretanica. Quanto basta per dire addio alle buche dove finiva di tutto.

Intanto è stato approvato il progetto esecutivo relativo al terzo stralcio dei lavori di riqualificazione stradale di viale Bologna, che prevede anche la realizzazione della fognatura bianca nel tratto compreso tra viale Savignano e viale Romagna. Avanza il cantiere per il secondo stralcio in viale Faenza, quasi terminato, e a breve riprenderanno i lavori per il nuovo piazzale XX Settembre.

Questo in futuro mentre oggi sono in corso i lavori del secondo stralcio, che ha riguardato viale Faenza. Il cantiere è nelle fasi conclusive anche se per la piantumazione delle essenze arboree bisognerà attendere il periodo autunnale. Mentre per piazzale XX Settembre i lavori verranno avviati a partire dai primi di settembre, dopo la pausa di agosto. Gli interventi prevedono la posa dei cordoli a delimitazione delle aiuole e la pavimentazione ornamentale della piazza.