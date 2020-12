Rimini, 5 dicembre 2020 - Un morto e un ferito grave. E' il tragico bilancio di un incidente (foto) avvenuto sulla rampa di accesso all'A14 di Rimini Nord. Il traffico in entrata in direzione Ancona è attualmente bloccato. Un camion con rimorchio contenente frutta e proveniente dalla Puglia è sbandato per cause da accertare mentre percorreva la rampa di uscita.

Il mezzo è precipitato per qualche metro e i due occupanti sono stati sbalzati fuori: uno è morto sul colpo mentre il secondo è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Bufalini di Cesena dove è stato ricoverato in condizioni critiche.

La rampa, come detto è stata chiusa: l'entrata consigliata verso Ancona è Rimini sud.

