Saludecio (Rimini), 7 gennaio 2020 – Investito e ucciso mentre cammina sul ciglio della strada. E' morto così un anziano di 89 anni, vittima di un incidente stradale a Saludecio, in via Rastelli. La tragedia è avvenuta intorno alle 18.30, quando l'uomo passeggiava a piedi in una zona poco illuminata.

Un'auto che sopraggiungeva lo ha preso in pieno sbalzandolo in un fosso. Dopo l'impatto l'automobilista si è fermato. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118;, i paramedici dopo alcuni tentativi di rianimare l'anziano non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La dinamica dell'incidente è al vaglio di due pattuglie della Stradale inviate sul posto.