Incubo in famiglia: figlio violento arrestato

Aggredisce i genitori costringendoli, terrorizzati, a chiamare i carabinieri. All’arrivo dei militari, perde completamente la testa e si scaglia persino contro di loro. Il pomeriggio di ordinaria follia di un 49enne italiano, residente a Santarcangelo, si è concluso con l’arresto e il trasferimento in carcere. L’uomo è stato accusato di diversi reati, che vanno da resistenza a violenza e minaccia a pubblico ufficiale fino ad arrivare al danneggiamento.

Tutto è cominciato sabato scorso, nel pomeriggio, in un appartamento di Santarcangelo. L’uomo – che ha alle sue spalle alcuni procedimenti per maltrattamenti in famiglia e altri episodi di violenza che lo hanno visto protagonista nel corso del tempo – aveva da poco fatto ritorno a casa dopo diversi mesi trascorsi in carcere, dove ha scontato una condanna. Per motivi banali, il 49enne ha cominciato ad inveire e prendersela con gli anziani genitori. Questi ultimi, temendo che in qualche modo la situazione potesse degenerare, hanno pensato bene di allertare i carabinieri della stazione di Santarcangelo che sono intervenuti sul posto nel giro di poco con una pattuglia.

Alla vista delle divise, l’esagitato è andato totalmente fuori controllo. Come una furia, si è prima lanciato contro la macchina di servizio dei carabinieri, danneggiandola. Non pago, ha anche aggredito un militare, ferendolo alla mano. Sono stati momenti di grande concitazione, con il 49enne che ha continuato a dare in escandescenza per diversi minuti, ignorando completamente la presenza delle divise. Alla fine, per calmarlo, c’è stato bisogno dell’intervento di un’altra pattuglia. Fuori dalla casa, è accorso a sirene spiegate un altro equipaggio dei carabinieri. Grazie all’arrivo tempestivo dei rinforzi, i militari dell’Arma sono riusciti a bloccare in sicurezza il 49enne.

Quest’ultimo, una volta completati gli accertamenti di rito, è stato dichiarato in arresto e portato immediatamente nella camera di sicurezza della caserma santarcangiolese. Lunedì scorso è stato accompagnato in tribunale a Rimini, dove è stata celebrata l’udienza di convalida. Il giudice ha convalidato l’arresto eseguito dai millitari dell’Arma nel pomeriggio di sabato e, vista anche la potenziale minaccia per i genitori, ha disposto nei confronti del 49enne la custodia cautelare in carcere.