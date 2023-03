"Indagini archeologiche", chiusa via Molino Bianco La sindaca: "Non si tratta di scavi, è una verifica"

Una serie di cartelli posizionati in via Molino Bianco hanno catturato l’attenzione non solo dei residenti. ‘Chiusura strada per indagine scavi archeologici’. La zona è quella della Tenuta Amalia, quella della residenza della cantante Gea della Garisenda, ma anche del Golf Club di Villa Verucchio e di alcuni ristoranti tipici del territorio. La notizia di scavi, e per giunta archeologici nel comune simbolo dei villanoviani, ha fatto subito il giro del paese. Il traffico è stato interrotto per una giornata lungo via Molino Bianco ma l’attesa per ritrovamenti storico-archeologici di antiche civiltà o reperti fossili è stata cancellata dalla cruda realtà.

"Non si tratta di scavi archeologici", chiarisce subito la sindaca Stefania Sabba, decisa a far luce sulla vera entità dell’intervento che ha riguardato la zona della Tenuta Amalia dopo le notizie che si sono sparse in paese. "Si tratta – precisa poi la Sabba – dell’obbligatoria verifica archeologica per il posizionamento di un’opera di irrigazione da parte del Consorzio di bonifica". La Soprintendenza mantiene sempre il più stretto riserbo su questo tipo di iniziative.

m. c.