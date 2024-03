Iss, aperture raddoppiate per 2 ambulatori

Apertura raddoppiata per gli ambulatori di Chiesanuova e Montegiardino. A partire da martedì della prossima settimana compreso, infatti, le due condotte resteranno aperte un giorno in più alla settimana, con la presenza del medico quindi nelle mattine di martedì e giovedì, con orario 8-13. Lo fa sapere l’Istituto per la sicurezza sociale che comunica anche il cambiamento delle giornate di apertura dell’ambulatorio di Fiorentino, che sempre da martedì della prossima settimana compreso, resterà aperto le mattine di lunedì, mercoledì e venerdì, sempre con orario 8-13. Intanto sono al via le iscrizioni per il corso di qualifica per operatori socio-sanitari (Oss), organizzato dall’Iss in collaborazione con Agenfor Italia, sede di Rimini. Sono 25 i posti disponibili riservati in via prioritaria ai cittadini e residenti sammarinesi. Le iscrizioni si aprono oggi e proseguiranno fino alle 17.30 di giovedì 25 aprile.