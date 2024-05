Istruzione tecnologica,. Italia e San Marino si stringono la mano

Un memorandum d’intesa sulla cooperazione nel settore dell’istruzione è stato firmato tra il Ministero dell’Istruzione e del merito italiano e la Segreteria di Stato all’Istruzione di San Marino. "Si tratta di un accordo fortemente voluto da me e dall’amico e segretario Andrea Belluzzi – ha detto il ministro Giuseppe Valditara –. Un accordo che realizza una forte cooperazione tra il sistema dell’istruzione italiano e quello sammarinese anche su temi che noi riteniamo di particolare avanguardia. Penso per esempio alla personalizzazione dell’istruzione, al docente tutor e orientatore e all’importanza dell’orientamento dei giovani, ma poi c’è anche questa straordinaria novità: la collaborazione nel campo della dell’istruzione tecnologica superiore con la creazione di un Its congiunto che vedrà tra l’altro la partecipazione di imprese sammarinesi e italiane e che sarà uno dei primissimi esperimenti di una cooperazione transnazionale tra due Stati".