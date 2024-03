La camminata contro la violenza sulle donne. Tocca agli uomini fare sentire la propria voce

"È giusto che le donne si facciano sentire, si devono far sentire, ma adesso è il momento di noi uomini, di farci avanti e di assumerci le nostre responsabilità". Sono queste le parole di uno dei ragazzi della scuola ‘Bertola’ che hanno partecipato alla manifestazione tenutasi sabato 9 marzo a Rimini: una camminata dall’Arco d’Augusto a piazza Cavour con l’obiettivo di coinvolgere più uomini possibili per protestare, a fianco delle donne, per una causa comune per cui ancora si sta combattendo. Sono eventi come questi che ci dicono che c’è ancora speranza per costruire un futuro, dove le ragazze non dovranno avere paura di girare per strada da sole o saranno costrette a portarsi dietro uno spray al peperoncino. Alla camminata hanno partecipato tantissime persone, tra cui la vicensindaca di Rimini Chiara Bellini, che sono scese in piazza tenendo bene in alto i cartelli e vestendosi di rosso per dimostrare che le persone non restano indifferenti di fronte alle continue violenze fisiche e psicologiche. La camminata è stata poi accompagnata dalla banda giovanile di Rimini, anch’essa vestita di rosso. La lotta iniziata molti anni fa dalle donne ci ha aiutato ad aprire la mente, ora tocca agli uomini.

Leonardo Ligi

e Gianluca Petrini III D