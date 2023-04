La Colombo: "Sbagliato affidare l’orto botanico alla Cetacea"

Scontro sulla cura dell’orto botanico che il Comune ha affidato (gratis) alla Fondazione Cetacea. La parlamentare e consigliera di Fratelli d’Italia, Beatriz Colombo (foto) rivendica la paternità dell’iniziativa, lanciata il 21 marzo con un ordine del giorno arrivato in consiglio mercoledì scorso, quando l’amministrazione ha annunciato che l’area sarebbe stata affidata alla Cetacea "senza atti". L’accusa della Colombo è aver messo il cappello sulla sua iniziativa e aver affidato l’orto a Cetacea che "nulla ha a che fare con la gestione del verde pubblico. Ieri poi sono andata sul posto a vedere come tiene ben curato (il tono è ironico, ndr) il proprio giardino. Le foto parlano da sole". Pronta la replica del presidente di Cetacea Sauro Pari: "Cara onorevole, ha preso un granchio! Come lei dice, curiamo delfini e tartarughine, ma non ce la caviamo male neanche nella cura dei beni comuni. La spiaggia di pertinenza della Bertazzoni è stata curata per più di 13 anni dai nostri volontari. Purtroppo da quello spazio siamo stati messi alla porta dalla vecchia amministrazione e da allora non possiamo entrare! Di tasca nostra, intanto, abbiamo reso più accogliente l’area dove ora ci troviamo".