La draga fa rotta verso il porto: via agli scavi

Partiranno tra martedì e mercoledì, se le condizioni meteo lo permetteranno, i lavori di dragaggio dei fondali dell’imboccatura e del porto canale di Cattolica. È arrivato, infatti, il via libera all’intervento da parte del Comandante della Guardia costiera di Rimini, Giorgia Capozzella. "Dopo la delibera della Giunta Regionale con la quale – conferma l’amministrazione comunale – è stata stanziata la somma di 600mila euro, l’Amministrazione Comunale si era attivata per portare tali somme in variazione di bilancio e procedere all’affidamento dei lavori tramite accordo quadro. Per l’avvio vero e proprio delle operazioni di dragaggio si attendeva il nulla osta del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. Si prevede di intervenire prioritariamente dall’imboccatura del porto canale sino all’altezza della darsena peschereccia per un impegno finanziario pari a 200mila euro. Per questa prima area, infatti, è previsto il semplice scarico a mare del materiale di dragaggio ed il ripascimento della spiaggia sommersa a confine tra Cattolica e Misano Adriatico".

Più tempo ci vorrà per il tratto a monte del portocanale Tavollo ma l’amministrazione conferma che a breve partiranno i lavori di dragaggio anche in quell’area: "Diverso il caso per la seconda e consecutiva parte dei lavori, per i quali si prevede l’impiego dei rimanenti 400mila euro, e che interesseranno l’area più a monte del Tavollo – prosegue l’amministrazione comunale – Per questi si attende l’arrivo, nei prossimi giorni, dei dati delle analisi della caratterizzazione del materiale da dragare. I due interventi non verranno spezzati da un punto di vista operativo ma andranno avanti in modo sistemico. Inoltre, va ricordato, che in parallelo avverrà anche un dragaggio da parte della società Marina di Cattolica per le aree di sua competenza".

Il vicesindaco con deleghe alla tutela del mare, alla pesca e al lavoro, Alessandro Belluzzi, dice: "Ci tengo a sottolineare come i 200 mila euro a disposizione per questa prima operazione di dragaggio corrispondono ad una somma pari a quanto ricevuto dalla nostra città nell’arco degli ultimi tre anni. Colgo l’occasione per ringraziare il Comandante della Guardia costiera di Rimini, Giorgia Capozzella, ed il Comandante della Capitaneria di Porto di Cattolica, Maurizio Spanò. Hanno dato supporto all’amministrazione seguendo e velocizzando, per il possibile e per le proprie competenze, tutto l’iter burocratico non indifferente".

Luca Pizzagalli