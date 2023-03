La Fiera si mette in gioco "Enada leader in Europa"

Siamo in gioco. Ieri in Fiera taglio del nastro per Enada Primavera, l’evento diventato un vero e proprio punto di riferimento per l’industria del gaming in Eurpa, giunto alla 35esima edizione. La cerimonia inaugurale ha visto gli interventi dell’amministratore delegato di Italian Exhibition Group Corrado Peraboni, del presidente di Sapar Domenico Distante e del presidente di Euromat Jason Frost. Nel suo saluto, Peraboni ha ricordato come "in Italia e in Europa, chiunque operi nel mondo del gioco conosce Enada. La partnership con Sapar ha generato una piattaforma di business nella quale far incontrare domanda e offerta, sempre al passo coi tempi e capace di dare risposte attuali a tutti gli operatori del settore". I numeri dicono che la spesa degli italiani per il gioco (ovvero la raccolta totale meno le vincite) nel 2022 è stata di 19,6 miliardi, più 28% sul 2021, in aumento anche rispetto al 2019. Ad affiancare Enada in questi giorni anche la quinta edizione di Rimini Amusement Show (fiera dedicata al settore dell’intrattenimento senza vincite), in cui sono protagonisti anche gli esports. Di grande prestigio i marchi e i relatori presenti alla kermesse, che proseguirà oggi e domani.

Sempre alla Fiera, dal 22 al 24 marzo, approdano la transizione l’innovaizone energetica con K.Ey - The Energy Transition Expo. E’ prima edizione autonoma dell’evento di settore a cura di Ieg. Trenta le startup e le aziende italiane e internazionali in vetrina, che offrono prodotti e servizi legati alla transizione energetica e presenteranno a Rimini tecnologie e idee innovative.