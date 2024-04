La notte del liceo. Dante Alighieri. Tante iniziative in programma

Ormai alla decima edizione, la Notte nazionale dei licei classici promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito si celebrerà stasera. Il liceo classico Dante Alighieri di Rimini, Fondazione Karis, aderisce all’iniziativa con un programma speciale a cura degli studenti. Tutto avrà inizio alle 20 in Sala San’Agostino (via Cairoli 36, Rimini) con un aperitivo di benvenuto e la proiezione del video messaggio della Notte nazionale dei licei classici. A seguire, gli studenti della classe 2A daranno vita alla lettura scenica della prima Catilinaria ‘O tempora, o mores’. Subito dopo, lo spettacolo ‘Antigone’ di Jean Anouilh nella messa in scena a cura degli studenti del liceo classico.

Sin dalle origini, nelle scuole della Fondazione Karis di ogni ordine e grado si propone un corso di teatro. Nelle sezioni delle scuole medie di via Brandolino, in particolare, dal prossimo anno il corso diventerà parte integrante del piano di studio. L’iniziativa è aperta al pubblico.