La notte prima della giunta . Nel risiko delle nomine . Alice ha perso la poltrona

La strada che doveva portare Alice Parma a guidare l’assessorato al Turismo si è interrotta l’altra sera. Per un gioco di incastri il presidente de Pascale ha preferito puntare su profili a metà strada tra i tecnici e i politici. Il risiko di nomine per la giunta che ha riguardato l’ex sindaca di Santarcangelo va visto a livello emiliano romagnolo. La nomina sfumata all’ultimo momento di Chiara Gibertoni alla Sanità con la scelta di de Pascale di puntare su un tecnico, Massimo Fabi, è stato il principio. Da lì in poi, nell’arco di poche ore il quadro politico della giunta è stato stravolto tanto da far restare fuori figure politiche di spicco come Tosiani e Caliandro. In giunta sono solo tre gli eletti passati dalle urne: Irene Priolo, Isabella Conti e Alessio Mammi. Tutti gli altri sono amministratori, come lo stesso de Pascale. Una categoria in cui figura anche Roberta Frisoni, il nuovo assessore al Turismo.

La chiamata dal presidente sarebbe arrivata solo nella tarda serata di martedì, poche ore prima della conferenza di ieri a mezzogiorno. Alice Parma incassa, e sui social fa un in bocca al lupo a de Pascale e alla giunta, aggiungendo: "Un augurio speciale lo voglio fare a Roberta Frisoni che, insieme a me ed Emma Petitti, rappresenterà il territorio riminese". Non sarebbero parole di circostanza. A quanto pare il rapporto di stima con de Pascale rimane intatto. L’assessorato non c’è, ma l’ex sindaca è vista come una persona fidata per il presidente, il che le spalanca le porte per un ruolo politico all’interno dell’Assemblea legislativa. Ieri in conferenza stampa, de Pascale ha fatto cenno del lavoro politico che verrà fatto nei prossimi giorni per costituire commissioni, capigruppo, vice e così via. Un ruolo importante dovrebbe essere riconosciuto ad Alice Parma.

Andrea Oliva