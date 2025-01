La passione di Cristian Agostini abbatte le barriere: "Sarò il primo arbitro di basket sulla sedia a rotelle"

La passione per lo sport non conosce barriere. Lo sa bene Cristian Agostini: il 17enne di Santarcangelo diventerà uno dei primi arbitri d’Italia in sedia a rotelle. Cristian è stato uno dei primi giocatori degli Onions Baskin di Santarcangelo, la squadra cittadina che partecipa al campionato dedicato alla pallacanestro inclusiva, giocata da atleti normodotati e disabili insieme. "Prima di conoscere il baskin non avrei mai pensato di fare sport, tantomeno a livello agonistico", aveva raccontato Cristian un anno fa, durante l’evento Riscrivi le regole del gioco al PalaSgr. Il baskin in poco tempo è diventato la sua grande passione. E presto Cristian scenderà in campo come arbitro.

Agostini è stato accolto in municipio pochi giorni fa dal sindaco Filippo Sacchetti e dagli assessori Filippo Borghesi e Angela Garattoni, per parlare della sua nuova, emozionante esperienza. Dopo essere stato uno dei primi giocatori degli Onions Baskin, Cristian ha intrapreso un percorso di formazione al termine del quale ha ottenuto anche la modifica al regolamento Eisi (Ente Italiano Sport Inclusivi), che grazie al suo impegno ora prevede anche la figura dell’arbitro in sedia a rotelle. "È stato davvero emozionante accogliere Cristian per ascoltare questa nuova tappa del suo percorso – commenta l’assessore Borghesi, che ha (tra le varie deleghe) anche quella all’inclusione – Durante il nostro incontro è emerso tutto l’orgoglio di un ragazzo di 17 anni che vuole scrivere con le proprie forze la storia della sua vita".