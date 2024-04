La Sagra musicale Malatestiana festeggia la sua 75esima edizione

Giunta alla 75esima edizione, la Sagra Musicale Malatestiana di Rimini taglia l’importante traguardo con un cartellone che ospita ancora una volta direttori, orchestre e solisti di prestigio internazionale, offrendo però la ribalta anche ai giovani talenti e a progetti che intersecano la musica con altri linguaggi artistici, spaziando dalla musica antica a quella appena composta. Una rassegna ormai allargata dalla primavera all’inverno che ha, come di consueto, il maggior richiamo nei concerti sinfonici a partire da quello di inaugurazione, l’1 settembre al Teatro Galli, con la celeberrima Concertgebouw Orchestra di Amsterdam diretta da Myung-Whun Chung nella Quarta Sinfonia di Johannes Brahms e nel Quarto concerto per pianoforte di Beethoven con solista Andras Schiff. Il 12 settembre torna poi Vladimir Jurowski (in foto), questa volta a capo della Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin in un programma in gran parte dedicato a Brahms con le Variazioni su un tema di Haydn, la Prima Sinfonia e, al centro, il Concerto per violino di Mendelssohn con l’archetto di Augustin Hadelich. Un altro ritorno è quello dell’Orchestra di Santa Cecilia diretta da Gianandrea Noseda (17 settembre) che prima del finale con la Quinta di Beethoven guiderà Jan Lisiecki e Francesco Piemontesi nel Concerto per due pianoforti e orchestra di Mozart.