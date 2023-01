La sinistra Pd fa il tifo per la Schlein In campo Emma Petitti e altri ’big’

di Manuel Spadazzi

"Elly Schlein ha già fatto un primo miracolo. È riuscita ad avvicinare alla politica tanti giovani che, prima, se ne erano sempre disinteressati". Ne è convinta la sindaca di San Clemente, Mirna Cecchini, dopo il primo incontro promosso dal comitato riminese che sosterrà la Schlein alle primarie Pd del 26 febbraio. Incontro a cui hanno partecipato numerosi ventenni e trentenni, fianco a fianco con vari volti noti della sinistra riminese.

Molti sindaci e assessori qui si sono già schierati per Stefano Bonaccini, ma non mancano i pezzi da novanta tra i sostenitori della Schlein come Emma Petitti, presidente del consiglio regionale, la vicesindaca di Rimini Chiara Bellini, la stessa Cecchini. Farà il tifo per la Schlein anche l’ex parlamentare e sindaco di Rimini Giuseppe Chicchi (anche chi fa parte di Articolo uno potrà votare alle primarie), presente mercoledì al primo incontro del comitato, così come tanti esponenti di Rimini coraggiosa, dei Verdi e di altre forze della sinistra. Ma alla riunione hanno partecipato anche esponenti della Cgil, di varie associazioni, tra cui alcune donne che fanno parte di ’Rompi il silenzio’ e vari iscritti all’Arcigay. Anche personaggi del mondo della cultura, tra cui lo scrittore ed ex direttore della Cineteca Gianfraco Miro Gori, sono scesi già in campo per la Schlein.

"Stiamo vedendo molto fermento intorno a Elly – continua Mirna Cecchini – Personalmente, ho deciso di sostenerla prima di tutto perché è una donna, consapevole che le donne non hanno ancora raggiunto le pari opportunità. Dal punto di vista politico, credo che Elly sia in grado di avvicinare alla politica e al Pd tantissimi giovani. Mi ha fatto capire che sa come riaccendere entusiasmo e passione. Per carità: Stefano Bonaccini è un ottimo presidente. Ma Schlein parla in modo chiaro, dice cose di sinistra, è aperta ai temi cari della sinistra. Ne avevamo bisogno nel Pd".

Gran parte dell’ala sinistra del Pd farà la corsa per la Schlein a Rimini, appoggiata da Rimini coraggiosa, Articolo uno, Verdi e altre forze politiche. Ma alla prima assemblea si sono visti pure esponenti del mondo cattolico. "La Schlein ha saputo unire diverse sensibilità e generazioni", dicono in coro la Cecchini e altri sostenitori.

Il comitato nato per lei a Rimini è portato avanti da tre giovani, Eleonora Martello (che è vicesegretaria dei giovani democratici), Emanuele Bianchi (responsabile del Pd Rimini per l’università) e Chiara Angelini (consigliera comunale dem a Riccione) in collaborazione con la vicesindaca Bellini e di altri. Alla mozione per la Schlein hanno già aderito diversi amministratori (in quota Pd e non solo) e militanti di Riccione, Santarcangelo e altri comuni. E ieri, dopo che l’assemblea nazionale del Pd ha votato il regolamento e il manifesto, la Petitti ha commentato: "È stato importante ricucire alcune fratture con pezzi di sinistra che ci hanno lasciati nel tempo, importante ora ricucire anche con alcuni mondi di riferimento, a partire da quelli del lavoro e della scuola".