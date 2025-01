La spiaggia vale un patrimonio

Oggi alle 18 a Villa Mussolini l’Associazione per la Candidatura Unesco inaugurerà il suo spazio espositivo permanente. Questo momento vuole essere il coronamento di un importante risultato raggiunto con l’iscrizione al Catalogo generale dei Beni culturali delle tre schede relative ai Beni demo-etno-antropologici individuati nell’ambito del progetto "Identità di spiaggia", che mira a inserire l’arenile riccionese nel patrimonio immateriale dell’Unesco. Quello odierno, come annuncia il presidente Diego Casadei "sarà un momento di condivisione per consolidare la partecipazione della comunità a questa iniziativa di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale legato alla nostra città". Per l’occasione verranno nominati i soci onorari che incarnano i valori dell’associazione.