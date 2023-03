La storia di Riccione in 2 libri di Semprini

’Riccione dell’Ottocento, la nascita del mito’ e ’Don Carlo Tonini e la Chiesa di San Martino’ sono i titoli delle due nuove pubblicazioni firmate da Armando Semprini, che raccontano uno spaccato di storia riccionese, intersecandosi. L’appuntamento è per sabato alle 17 al Palazzo del Turismo. Nel primo libro l’autore illustra gli anni in cui il piccolo borgo si apprestava a cambiar volto, dai due nuclei di Riccione e San Lorenzo, dediti all’agricoltura e alla pesca, allo sviluppo legato al turismo. Nel secondo si traccia il profilo di Don Carlo Tonini, classe 1805, a capo della parrocchia di San Martino, figura di spicco nello sviluppo di Riccione, che tanto si prodigò per poveri e bisognosi. Grazie a lui, Riccione ottenne la fermata del treno a vapore e fu lui a promuovere la Perla Verde come località salubre.