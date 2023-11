La vacanza del futuro sarà sostenibile

Grande partecipazione al workshop ‘Quanto è sostenibile la tua azienda? Merito creditizio e

attrazione del cliente: le nuove frontiere green’ organizzato a Riccione da Confcommercio della provincia di Rimini insieme a Energy partner delle imprese, in cui si è affrontato il tema della sostenibilità delle piccole e micro imprese. "Sostenibilità ambientale e sostenibilità economica vanno di pari passo – spiega il direttore di Confcommercio di Rimini, Andrea Castiglioni -. Si stanno susseguendo interventi normativi che impongono alle imprese l’adeguamento a determinati standard con conseguenze dirette sulle politiche aziendali. Il rispetto degli standard di sostenibilità ambientale sarà sempre più rilevante per l’accesso ai bandi e alle agevolazioni creditizie. Gli studi confermano una crescita costante di acquirenti, soprattutto giovani, che scelgono prodotti e servizi valutando la sostenibilità dell’azienda a cui si rivolgono. A conferma arrivano anche i dati, come la classifica di Booking.com riguardo alla scelta delle strutture ricettive con il filtro sostenibilità: nel Travel sustainable report il 65% dei viaggiatori desidera scelte di viaggio sostenibili e il 76% conferma di voler viaggiare in modo più sostenibile nei prossimi 12 mesi. Già questo basta per capire che non parliamo del futuro, ma del presente".