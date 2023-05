La via Emilia chiusa una notte per lavori

Ancora lavori sulla via Emilia, e stavolta la strada chiuderà completamente. Nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 maggio stop al traffico sulla statale all’incrocio con viale Mazzini, per i lavori di Hera alla rete idrica. La chiusura scatterà alle 20 di venerdì e proseguirà fino alle 8 di sabato. Oltre all’area di cantiere chiusi al traffico (fatta eccezione per residenti e mezzi di soccorso) il tratto compreso tra le vie Pedrignone e de Garattoni, nonché il tratto di viale Mazzini tra le vie Cabina e Don Giovanni Verità. Il sottopassaggio pedonale resterà invece sempre aperto.