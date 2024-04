La volata di Mignani parte con Cavedagna

Molto più di un tour elettorale quello di Fratelli d’Italia ieri a Misano. Se il partito si è mobilitato per portare nei vari comuni della provincia Stefano Cavedagna, candidato per Fdi alle europee, il pranzo che si è consumato a Misano aveva un sapore particolare. Nella foto di rito con Cavedagna e i militanti del partito, il candidato alle europee stringe la mano alla persona che ha di fianco. Si tratta di Antonio Mignani, dato come candidato sindaco della lista di centrodestra alle comunali, che riunisce Fratelli d’Italia e Forza Italia. Per averne l’ufficialità servirà ancora qualche giorno, poi arriveranno tutti i nomi a sostegno del candidato. Al progetto non partecipa la Lega che da tempo ormai ha sposato la corsa verso il municipio di Marcello Tonini e della sua lista in cui saranno presenti anche esponenti del Carroccio, a partire da Veronica Pontis.

Salvo sorprese dell’ultima ora, come i Cinquestelle oggi assenti dalla competizione elettorale misanese, i nomi dei candidati sindaci al momento sono quelli di Antonio Mignani (in attesa dell’ufficialità), Fabrizio Piccioni e Marcello Tonini, in ordine alfabetico. Di questi solo il centrosinistra con Piccioni ha ufficializzato tutti i sedici nomi in lista, per non parlare dei manifesti elettorali che stanno occupando le bacheche sparse in città.

Per Mignani e Tonini si continua ad attendere. Da una parte c’è l’ex direttore generale dell’Ausl Romagna che si presenta senza bandiere, parla ai misanesi e piace anche a sinistra, essendo il mondo politico in cui è cresciuto. Dall’altra ci sono ‘Fratelli’ e azzurri che cercheranno di far pesare le proprie bandiere anche nel logo della lista, sperando nell’effetto europee. Tradotto, l’elettore si troverà a votare per le europee i simboli dei partiti, mentre alle comunali avrà delle liste. Fdi e Forza Italia punteranno sul simbolo per intercettare le preferenze. Lo faranno con un candidato, Mignani, che è stato consigliere comunale nell’ultima legislatura con sindaco Giannini e ben conosce la politica e l’amministrazione comunale.

a.ol.