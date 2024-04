Ladri in viale Regina Elena: sfondata la vetrina del negozio

Ancora spaccate in città, questa volta a Marina centro. E’ successo nella notte tra mercoledì e giovedì, quando a essere preso di mira dai soliti ignoti è stato il negozio Natural Bio Green di viale Regina Elena. Le modalità di azione dei malviventi sono le stesse già viste in altri casi avvenuti di recente in città. Due persone con il volto coperto hanno prima sfondato la vetrina del negozio, poi si sono intrufolati all’iterno del locale. Senza perdere tempo, i due hanno puntato dritti al registratore di cassa, prelevando così quel poco che c’era all’interno: in tutto 40 euro.

Oltre ai soldi, i ladri hanno rubato anche un vecchio telefono iPhone, poi si sono allontanati dal luogo del crimine, facendo perdere le proprie tracce. Anche una piadineria, situata nelle vicinanze, avrebbe subito un tentativo di spaccata nella stessa nottata. In questo caso però il blitz è andato male e i balordi si sono dovuti allontanare a mani vuote.