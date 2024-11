Ladri scatenati, tre colpi in serie

"Non c’è mai pace". È solo uno dei tanti commenti di residenti esasperati di Verucchio che commentano la serie di segnalazioni di furti in abitazione che hanno colpito alcune case in zona via Pietro Nenni e via Tenuta. Sarebbero almeno tre infatti gli episodi denunciati sin qui ai carabinieri. Una banda, probabilmente sempre la stessa, che lunedì pomeriggio tra le 17.30 e le 20.30 ha colpito con le medesime modalità in tre abitazioni arrivando complessivamente a racimolare un bottino di circa 600 euro contanti e tre orologi di marche comuni. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri.