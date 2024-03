L'Aquila Capitale della cultura, si infrange il sogno di Rimini

Rimini - 14 marzo 2024 - Sarà L’Aquila la Capitale della cultura 2026. In mattinata l’apertura della busta durante la cerimonia a Roma, al Ministero della Cultura, Sala Spadolini, con il ministro Gennaro Sangiuliano a leggere le motivazioni di una decisione presa all’unanimità dalla stessa commissione.

Niente da fare per i sogni di Rimini e della Romagna di diventare Capitale nazionale della cultura 2026, proprio come sta accadendo a Pesaro che può fregiarsi di questo titolo a partire dal primo gennaio e per l’intero 2024. Resta l’apprezzamento espresso anche dal ministro per tutti e dieci progetti presentati, tante erano le città finaliste di questa edizione.

“Per me è un momento difficile – ha detto il ministro -. Tutte dovrebbero diventare Capitale della cultura. Accolgo la proposta di riconoscere risorse anche alle altre finaliste. Vedremo come trovarle per far vivere i progetto messi a punto”.

Le città finaliste erano: Agnone (Isernia) con il progetto “Agnone 2026: Fuoco, dentro. Margine al centro”; Alba (Cuneo): “Vivere è cominciare. Langhe e Roero, un’altra storia”; Gaeta (Latina): “Blu, il Clima della Cultura”; L’Aquila: “L’Aquila Città Multiverso”; Latina: “Latina bonum facere”; Lucera (Foggia): “Lucera 2026: Crocevia di Popoli e Culture”; Maratea (Potenza): “Maratea 2026. Il futuro parte da un viaggio millenario”; Rimini: “Vieni oltre. Il futuro qui e ora”; Treviso: “I Sensi della Cultura”; Unione dei Comuni Valdichiana Senese (Siena): “Valdichiana 2026, seme d’Italia”.