L’arte è una forma di espressione

Partendo dal presupposto che tutte le espressioni artistiche, siano esse musica, pittura, scrittura, scultura o danza, sono per noi fortemente legate alle emozioni, in quanto spesso per i ragazzi e le ragazze della nostra età è più semplice esprimersi attraverso una forma artistica piuttosto che con le parole. Abbiamo trovato molto interessante la possibilità di poter partecipare ad uno o ad entrambi i laboratori espressivi proposti in orario pomeridiano dalla nostra scuola, l’istituto comprensivo Marignano.

Questi laboratori fanno parte degli interventi di co-progettazione definiti all’interno delle azioni del Tavolo comunità del distretto di Riccione, previsti nella scheda n. 320 del Piano di zona - Extrascuola. Tenuti da esperti della cooperativa sociale il Millepiedi, i due laboratori sono stati rivolti alle sole classi seconde della secondaria di primo grado.

Nel laboratorio di scrittura creativa ‘Arte e poesia’, in quattro incontri, partendo dalla pagina di un libro o di un giornale a scelta, si andrà a creare una poesia sulla base delle proprie emozioni.

Parole e colori daranno forma al vissuto che ogni ragazzo potrà condividere, senza schemi.

Nei quattro pomeriggi del laboratorio ‘Esplorando la città: fotografo, immagino, creo mappe’, ci si addentrerà nelle città reali o immaginarie, creando con il metodo della stampa, dell’incisione, dell’illustrazione vere mappe cartografiche, attraverso tecniche diverse, la pittura si fonderà al collage ed al fotocollage. Si rifletterà inoltre sulle persone che vivono e abitano le città, sulla multiculturalità attraverso colori e narrazione. Il prodotto finale sarà un’installazione artistica che si comporrà di un pannello su cui verrà rappresentata una mappa cartografica con degli scorci di città disegnati a turno dai ragazzi: tante città, una grande mappa globale in cui sorgeranno e danzeranno tante architetture e paesaggi differenti.

A conclusione degli incontri gli elaborati potranno essere esposti in una piccola mostra.

Giada Gasparini II D