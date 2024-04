Lavori in zona stazione. Chiuso il sottopasso di viale Principe Amedeo

Chiude il sottopasso pedonale di viale Principe Amedeo. Entrano nel vivo i lavori per migliorare l’accessibilità al sottopasso e di conseguenza il collegamento monte-mare rispetto alla linea ferroviaria. Dal 6 maggio fino alla fine del mese il sottopasso rimarrà chiuso per l’avanzare del cantiere. L’intervento voluto dal Comune nasce dalla necessità di migliorare l’accessibilità pedonale e ciclabile e abbattere le barriere architettoniche del sottopasso Grattacielo. Inoltre andavano risolti i problemi di sicurezza legati al transito di pedoni e biciclette in una sede promiscua con inclinazioni tutt’altro che agevoli. Infatti gli interventi prevedono il completo rifacimento delle rampe di accesso al sottopasso con la creazione a monte e a mare di rampe continue con pendenza compresa tra il 5 e l’8%. Sul lato mare è prevista la realizzazione di un nuovo sistema di accesso, costituito da due rampe di scale di collegamento con via Monfalcone e viale Rodi, per l’accesso pedonale, ed una rampa dedicata al transito di persone portatrici di disabilità e ciclisti a mano. Sul lato monte le scale esistenti saranno sostituite da una rampa continua con andamento che consentirà al percorso di raccordarsi ai marciapiedi rifatti di recente in piazzale Cesare Battisti all’angolo con Corso Giovanni XXIII.

Per poter realizzare le opere appena citate l’impresa dovrà chiudere al transito il sottopasso dal 6 maggio fino al 31. Dal 1 giugno il sottopasso riaprirà al transito mentre i lavori di Rfi proseguiranno senza necessità di chiusure per tutta la stagione estiva. Alla fine dell’estate il cantiere proseguirà sul lato mare e sul lato monte con la previsione di una nuova chiusura del sottopasso.