"Le auto elettriche sono la soluzione"

Marco Solieri è di Misano, ma tutti i giorni viene a Rimini per lavorare. "Ho una macchina a diesel e di carburante spendo circa una trentina di euro a settimana, senza tenere conto dei weekend. Se il sabato o la domenica faccio qualche gita fuori porta allora le spese aumentano. In estate qualche volta vado fino a Riccione e poi prendo il Metromare, ma non sempre riesco con gli orari di entrata ed uscita dall’ufficio. Quella delle auto elettriche sarebbe una soluzione, abbasserebbe le spese e soprattutto ridurrebbe lo smog nelle nostre città. A me farebbero molto comodo: il mondo dovrebbe andare incontro a queste tecnologie".