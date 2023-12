Le estati di Ferrari a Viserbella. Nella villa rispunta il cavallino

Chi, passando sulla statale Popilia, dalle parti di Viserbella incontra la rotonda recentemente intitolata a Enzo Ferrari, potrebbe avere la tentazione di superare il limite di velocità per fare onore al Drake. Ma quell’insegna non è un invito a premere sull’acceleratore, ma un omaggio a un illustre personaggio che, per anni, ha passato le sue vacanze in questa zona. A dire il vero, parlare di vacanze è una forzatura, come si può leggere sul sito del cavallino rampante (www. ferrari.com): "Enzo Ferrari ama lavorare. Se si esclude qualche gita a Viserba di Rimini, dove possiede una casa, non ha mai fatto ferie. Uno dei giorni che detesta di più è Ferragosto, quando tutto si ferma." La frase racchiude in poche righe il carattere del Drake: pragmatico quanto geniale e lontano dall’esibizione di ricchezza che ci si potrebbe aspettare da un mito come lui. La casa non aveva nulla di lussuoso: un villino di un piano sul lungomare di Viserbella con un cancelletto che dà direttamente sulla spiaggia. In questo luogo Enzo restava davvero poco: era solito arrivare la domenica, condividere qualche ora con la moglie e il figlio Dino, e tornare a Fiorano la sera stessa. Anche dopo la morte di Dino, nel 1956, i Ferrari tornarono alla casetta in riva al mare, ma con frequenza minore e sempre nella massima riservatezza. Il ricordo di Dino che girava su una fiammante moto per le strade di Viserbella è ancora presente in alcuni anziani. Raccontava Bruno Militi, artista e progettista di aerei, che col suo lavoro in giardino un giorno attirò la curiosità del figlio di Ferrari, che sbirciava dalla siepe la nascita di idrovolanti, canoe, motoscafi. "La villetta di Dino era a cento metri da casa mia. Diventammo amici. Un giorno suo padre chiese di potermi conoscere e mi invitò. Ebbi conferma delle mie supposizioni. Si trattava proprio del Drake che veniva a Viserbella in incognito per evitare i perditempo. Varcai quel cancello con emozione. La madre di Dino, Laura, mi invitò a passare una settimana a Modena. Da loro conobbi Nuvolari, Ascari, Fangio, il principe Byra, cliente arabo della Ferrari". A Viserbella è rimasta la casa che fu dei Ferrari. "L’abbiamo comprata nel 1991 dagli eredi – spiegò al Carlino il proprietario nel 2003. – Veniva da un lungo periodo di abbandono. Per aprire la porta bastava una spinta ed era stata saccheggiata più volte. Mi hanno sempre raccontato di una mattonella col simbolo del cavallino. Evidentemente hanno portato via anche quella". Di recente un cavallino rampante è ricomparso alla porta di ingresso della villetta. Un segno di orgoglio dei proprietari, ma anche il desiderio di omaggiare il Drake.

Maria Cristina Muccioli