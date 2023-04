"Le nostre porte aperte ai ragazzi"

Il gruppo Maggioli, presente in Italia, Spagna, Colombia, Belgio e Grecia, in oltre 100 anni di attività ha costruito e sviluppato competenze e soluzioni per pubbliche amministrazioni, aziende e liberi professionisti, divenendo uno tra i maggiori player nel mercato ICT in Italia e dedicandosi negli ultimi anni a consolidare lo sviluppo internazionale. Quelli di Maggioli sono numeri importanti, a partire dalle ricerche di personale che, solo per la capogruppo Maggioli spa, prevedono nel 2023: 40 consulenti applicativi, 45 sviluppatori e 15 sistemisti. Il Gruppo, in costante crescita, conta oltre 2.800 collaboratori, di cui il 43% donne e il 57% uomini. Il 25% sono giovani under 29. Nella sede principale di Santarcangelo lavorano più di 600 persone, oltre 1.200 in regione. Le sedi operative e tecnico-commerciali sono circa 70 tra Italia ed estero. Una grande squadra, dunque, in cui Maggioli crede e vuole investire, tanto che la sensibilità posta verso le persone del Gruppo ha permesso di ottenere il Certificato d’eccellenza etica del lavoro rilasciato da EthicJobs. Approfondendo aree, tra cui: clima e rapporti di lavoro, equilibrio vita privata-lavoro, benefit e retribuzione, sicurezza e adeguatezza degli strumenti. "Oltre alle competenze specifiche richieste dalle diverse posizioni, quello che cerchiamo sono persone curiose, che sappiano relazionarsi con tanti interlocutori diversi e che sappiano adattarsi ai contesti che cambiano rapidamente – spiega Cristina Maggioli, consigliere delegato alle risorse umane di Maggioli – Per noi, a fare la differenza, sono la voglia di imparare, di impegnarsi e dare un contributo attivo, la passione per il ruolo e il senso di responsabilità. Con la nostra Maggioli Academy, inoltre, investiamo su talento e formazione continua". Per maggiori informazioni sulle figure ricercate: www.maggioli.com - Lavora con noi.